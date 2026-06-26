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ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy viernes 26 de junio de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, viernes 26 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024 Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 26 de junio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 26 de junio de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes ganar un premio de 500.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

En 1938 se fundó la ONCE y con ella el sorteo del cupón diario, pero la Fundación surgió en 1988. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 26 de junio de 2026 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 26 de junio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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