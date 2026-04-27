Dónde ha caído el bote de 9,5 millones de euros de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 27 de abril de 2026 ha agraciado al número 20, 23, 40, 41, 45 y 49, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 139 de MADRID, situada en Avenida Reina Victoria, 2. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 27 de abril de 2026 es el 06, 21, 26, 31, 40 y 48, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 8. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 9.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 67.905 de SAN ISIDRO-GRANADILLA DE ABONA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Carretera Granadilla-El Médano, km. 7,7 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 27 de abril de 2026 es el 71966. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 36 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

Eurodreams

El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 27 de abril de 2026 es el 01 04 14 21 29 34 y el dream 1. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

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