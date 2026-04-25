Dónde han caído el bote de 9 millones de euros de La Primitiva, los 4,4 millones de euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 25 de abril de 2026

Este sábado 25 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de abril de 2026 ha agraciado al número 24, 14, 21, 37, 18 y 11siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 5. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de FENE (A Coruña) situada en Avda. Marqués de Figueroa, 47 y en la nº 2 de AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara), situada en Avda. de Alcalá, 4.

La Primitiva

Por otra parte, el ganador de La Primitiva de hoy, sábado 25 de abril de 2026 ha sido para el número 03 30 06 28 10 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 1. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 9.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3634755 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 05.910 de CARBONERAS (Almería), situado en Plaza del Castillo, 22.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes.

ONCE

En cuanto al resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 25 de abril de 2026, este ha agraciado la serie 011 del número 29145 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 37142 Serie: 012

Número: 47730 Serie: 013

Número: 57216 Serie: 031

Número: 69310 Serie: 037

Y el resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 25 de abril de 2026 es 06, 08, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 47, 48, 49, 53, 54, 60, 65, 68, 70, 71 y 76.

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