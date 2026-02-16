Dónde han caído el bote de 81,5 millones de La Primitiva, los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 16 de febrero

Este lunes 16 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 ha sido para el número 01, 18, 25, 27, 29 y 45, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 9. De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 44.875 de COSTA TEGUISE (Las Palmas), situado en Avenida Islas Canarias, 1 –L-17-18.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 ha sido para el número 03, 24, 25, 28, 44 y 47, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 203 837.

El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 77.000.000 euros. En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 107.000.000,00 de euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de ARÉVALO (Ávila), en la Nº 55 de BILBAO, en la Nº 35 de MÁLAGA y en el Despacho Receptor Nº 28.165 de CÓRDOBA.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 16 de febrero son los siguientes: 06 10 13 24 26 38 y al dream 3. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 es el 85051 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 031 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 es 07 08 09 14 22 24 25 27 28 30 39 52 56 59 60 61 63 66 76 83.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.