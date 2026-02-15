Dónde han caído el bote de 4'5 millones del Gordo de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 15 de febrero de 2026

Este domingo 15 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 agraciado con un bote de 1.500.000 euros, ha sido para el número 02, 03, 08, 22, 32 y 49, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.900.000.00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 59.395 de PALENCIA, situado en Virgen del Brezo, 1.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de febrero de 2026, ha agraciado al número 03, 16, 25, 41 y 42, siendo la clave 9. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 4.500.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo, un único acertante podría ganar 4.900.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

Por último, respecto al resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 15 de febrero de 2026, este ha agraciado la serie 21 del número 41343 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 41343 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Estos son los números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 11475 Serie: 8

Número: 36244 Serie: 13

Número: 38377 Serie: 19

Número: 85026 Serie: 46

Y el resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 es 04 08 09 15 19 29 31 35 36 44 53 55 63 65 69 70 77 78 83 85.

