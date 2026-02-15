Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de febrero de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 es el 02, 03, 08, 22, 32 y 49, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 0. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.500.000 euros.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 agraciado con bote de 1.500.000 euros, ha sido para el número 02, 03, 08, 22, 32 y 49, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 0.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 15 de febrero de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 15 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de febrero de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 102 millones de la Primitiva, los 1'1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 14 de febrero de 2026

Sorteo Extraordinario de San Valentín hoy sábado 14 de febrero: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario de San Valentín en directo: Comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de hoy sábado 14 de febrero

Sorteo de San Valentín de la ONCE hoy, en directo: Comprobar cupón de este sábado 14 de febrero
ONCE San Valentín

Sorteo de San Valentín de la ONCE: Comprobar cupón de este sábado 14 de febrero

Consulta el número ganador del Sorteo de la ONCE de San Valentín de este 14 de febrero donde puedes conseguir diferentes premios.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de febrero de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de febrero de 2026 con un bote de 1.100.000 euros ha agraciado al número 12, 18, 19, 23, 37 y 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 4.

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 14 de febrero de 2026 en directo

Logo La Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026

Comprobar resultado del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE

Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE del sábado 14 de febrero 2026

Publicidad