Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 16 de febrero de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 800.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 con un bote de 800.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
