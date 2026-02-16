Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 16 de febrero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 con un bote de 800.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

