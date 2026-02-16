EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy lunes 16 de febrero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 16 de febrero de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.
En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 16 de febrero de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
