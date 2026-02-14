Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 102 millones de la Primitiva, los 1'1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 14 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 14 de febrero y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 14 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de febrero de 2026 ha sido para el número 12, 18, 19, 23, 37 y 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.100.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000.00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de GIJÓN (Asturias), situada en Margarita Xirgu, 2; en la nº 517 de MADRID, situada en C.C. Bahiacenter L-9 Bahia Gando, 1; en el Despacho Receptor nº 69.905 de SAN ROMÁN (Cantabria), situado en Barrio de Corbán, 2-B y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 14 de febrero de 2026 ha sido para el número 10, 12, 15, 19, 29 y 47, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 102.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 104.000.000,00 de euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de VILLAJOYOSA (Alicante); en la nº 35 de MÁLAGA; en la nº 1 de TURÍS (Valencia); en la nº 3 de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid); en el Despacho Receptor nº 32.700 de GRAN ALACANT (Alicante) y en el nº 56.055 de O PEREIRO DE AGUIAR (Ourense).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 14 de febrero de 2026 ha sido el 92.359 de la serie 51.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

  • Número: 17.124 Serie: 16
  • Número: 27.308 Serie: 10
  • Número: 47.078 Serie: 33
  • Número: 51.969 Serie: 38

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 14 de febrero de 2026 es 01 02 05 06 17 21 45 47 48 52 53 54 59 60 68 69 74 78 79 82.

