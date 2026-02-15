Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 15 de febrero de 2026

El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 con un bote de 4.500.000 euros ha agraciado al número 03, 16, 25, 41 y 42 y la clave el 9

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 ha agraciado al número 03, 16, 25, 41 y 42 y la clave 9. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 4.500.000euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

