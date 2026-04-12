Dónde han caído el bote de 5,6 millones de El Gordo de la Primitiva, el de 1,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE hoy domingo 12 de abril de 2026

Este domingo 12 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 12 de abril de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 4, 2, 7, 8, 2 y 3, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 7.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de abril de 2026, el número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 04, 11, 32, 40 y 54 y la clave compuesta por el número 6.

El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.600.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 12 de abril de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 88385 de la serie 020.

Número: 25176 Serie: 029

Número: 36282 Serie: 039

Número: 54626 Serie: 045

Número: 86485 Serie: 001

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 12 de abril de 2026 es 03, 04, 05, 09, 14, 15, 16, 22, 25, 38, 39, 40, 46, 54, 57, 70, 73, 77, 78 y 79.

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