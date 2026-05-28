Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Este jueves 28 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 ha sido para el número 03 09 10 26 43 46, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 4. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 3.700.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 066 493 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.800.000,00euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 09.330 de BARCELONA, situado en Rambla Prim, 160 L-5 y en el nº 94.180 de MADRID, situado en Cañete, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 10 de BURGOS, situada en Vitoria, 226; en la nº 1 de ARDALES (Málaga),situada en Real, 30 y en el Despacho Receptor nº 81.080 de CARLET (Valencia), situado en Avda. del Sur, 4.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 28 de mayo de 2026, ha sido para el número 04 22 26 34 42 46 , siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SANTA POLA (Alicante), situada en Poeta Miguel Hernández, 3 y en la nº 1 de CARCASTILLO (Navarra), situada en Plaza, 8.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de MAJADAHONDA (Madrid), situada en C.C. Tutti. Doctor Calero, 19 L-B1; en el Despacho Receptor nº 61.060 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears), situado en Sindicato, 25 y en el nº 62.675 de BURLADA (Navarra), situado en Mayor, 36.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 ha sido para el número 11 12 17 22 25 35 y el dream 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 84701. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 39292. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 1 4 y 8 .

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 es el 71198 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 22 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 28 de mayo, los número premiados del sorteo 1 son: 01 03 06 12 24 28 29 31 40 41

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 29 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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