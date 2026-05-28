Euromillones: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, jueves 28 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 105.000.000 euros.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

Actualmente el Euromillones se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada martes y viernes.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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