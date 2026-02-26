Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías

Dónde ha caído el bote de 113,5 millones de euros de La Primitiva, el de 3,9 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, Lotería Nacional y Eurodreams de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 26 de febrero de 2026 y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del EstadoEFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este jueves 26 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 ha agraciado al número 04, 11, 19, 23, 26 y 41, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 2. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 3.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SILLEDA (Pontevedra), situada en Progreso, 55 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de CALLOSA DE SEGURA (Alicante); en la nº 5 de BAZA (Granada) ; en la nº 11 de AVILÉS (Asturias); en la nº 10 de GANDÍA (Valencia), y en el Despacho Receptor nº 30.800 de VEDRA (A Coruña).

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 ha sido para el número 03, 09, 13, 15, 25 y 39, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 113.500 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 103 210 premiado con 1 millón de euros.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 18.343. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 37.862. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 2, 3 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 es el 5084. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 18 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 ha sido para el número 17 18 19 21 23 36 y el dream 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

