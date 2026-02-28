Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 28 de febrero de 2026

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 28 de febrero. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 66774, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 83354, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 2357, 2667, 5273 y 9870, premios de 150 euros

- 020, 618, 534, 152, 173, 153, 623, 768, 406 y 055, premios de 30 euros por décimo

- 17, 80, 23, 39, 11, 71, 33, 08 y 29, premios de 12 euros al décimo

- 4, 6 y 1, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com