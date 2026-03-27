Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, los 2,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 27 de marzo de 2026

Este viernes 27 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 27 de marzo de 2026 ha sido para el número 01, 06, 26, 35, 42 y 45, siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración deLoterías Nº 13 de PALMA DE MALLORCA, situada en Caputxins, 9.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sidovalidados en la Administración de Loterías Nº 2 de MACAEL (Almería), en la Nº 424 de MADRID y en la Nº483 de MADRID.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 27 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de 142.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 04, 10, 43, 44 y 48, y las estrellas, formadas por los números 02 y 04. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código ZVS31817.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en elDespacho Receptor Nº 53.155 de MURCIA, situado en Diego Hernández, s/n.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 71 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 60.130 de INCA (IllesBalears), situado en Jaime Armengol, 40.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 27 de marzo de 2026 ha agraciado al número 95481 de la serie 55. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 27 de marzo de 2026 es 02 04 05 07 11 12 14 17 26 28 29 31 33 34 43 45 46 68 81 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 27 de marzo, la apuesta ganadora de 11 aciertos de 11 jugados, que asciende a 1.000.000,00 euros, ha sido vendida en VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 28 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de marzo de 2026 ha agraciado al número 21 23 25 38 40, siendo los soles los números 7 y 11.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 27 de marzo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 31 de marzo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 15.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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