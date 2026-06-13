Antena 3Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de junio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Lotería Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 26 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de junio de 2026

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 12 de junio de 2026

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 12 de junio de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de junio de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de junio de 2026 es el 01 04 21 31 47 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 7, con un bote de 2.200.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 11 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 11 de junio de 2026 y dónde han sido validados.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de junio de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 11 de junio de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 11 de junio de 2026

Publicidad