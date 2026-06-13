Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de junio de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de junio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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