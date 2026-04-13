Dónde han caído el bote de 2'5 millones de La Primitiva y los premios del Eurodreams, La Primitiva y la ONCE hoy lunes 13 de abril de 2026

Este lunes 13 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de abril de 2026, ha agraciado al número 09, 12, 16, 18, 26 y 38, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de PUERTO DEL ROSARIO (Las Palmas), situada en Hispanidad, 7.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy, que cuenta con un bote de 11.500.000 euros, es el 04, 23, 24, 30, 38 y 40, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 4. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9695942, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.900.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 12 de abril de 2026 ha sido para el número 03, 17, 19, 28, 33 y 40, y el dream el 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías nº 4 de TRES CANTOS (Madrid), situada en C.C. Tres Cantos, L-39B, Avenida de los labradores, 9-11. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 13 de abril de 2026, es el 74968. Además, la serie 20 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado.

En cuanto al Super 11, el resultado del quinto sorteo de hoy, lunes 13 de abril de 2026, es: 02, 04, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 40, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 72, 75, 81 y 85.

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