Dónde han caído el bote de 2,1 millones de euros de la Bonoloto y los premios de la Primitiva, el Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 6 de abril de 2026

Este lunes 6 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva, Eurodreams y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto celebrado este lunes 6 de abril de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02, 10, 25, 28, 40 y 46, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 120 de BARCELONA, situada en Sant Alexandre, 63-65.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.070 de ELCHE (Alicante), situado en Mariano Benlliure, 8.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado hoy lunes 6 de abril de 2026 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06, 19, 24, 34, 40 y 42; complementario el 28 y el reintegro el 5; Joker: 0737008.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de GIJÓN (Asturias), situada en Palacio Valdés, 9. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Eurodreams

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Once

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 06 de abril de 2026 es el 14660. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 024 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 06 de abril de 2026 es 02, 10, 19, 21, 22, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 54, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 74, 76.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 6 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 7 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.El martes, 31 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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