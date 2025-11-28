Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.

En esta ocasión con motivo del Black Friday 2025, ONCE celebra un sorteo del cuponazo especial.

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE

El Cuponazo de Black Friday 2025 se celebra a partir de las 21:30 del viernes 28 de noviembre. Por 3 euros se puede participar comprando cupones hasta media hora antes del inicio del sorteo.

Premios Sorteo Black Friday de la ONCE

La novedad de este sorteo son los premios. Además de los habituales, se añaden varias tarjetas regalo para comprar en diferentes negocios online del mundo del ocio, la tecnología y el deporte.

Como en cada cuponazo de la ONCE los principales premios del Cuponazo del Black Friday 2025 son:

Un premio a las cinco cifras y series (el ganador se llevará seis millones de euros)

134 premios de 40.000 euros a los acertantes de los cinco números

Para conseguir las tarjetas regalo, ONCE detalla en su web las condiciones: "con la compra de cada cupón físico, en papel, hay la oportunidad de ganar una de las 249 tarjetas regalo de tecnología, ocio o deporte que se sortean en www.cuponespecial.es"

Este será uno de los últimos sorteos antes de la Lotería de Navidad, la más esperada del año.

