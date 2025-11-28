Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre un premio mayor de 6 millones de euros y más de 5 millones en otras combinaciones premiadas esperan a los ganadores del sorteo del cuponazo de la ONCE con motivo del Black Friday 2025.

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo del Cuponazo de la ONCE del Black Friday 2025. En las próximas horas podrás comprobar si tu número ha sido uno de los premiados. ¿Será tu día de suerte? No te pierdas ninguno de los premios. Puedes seguir el sorteo en directo desde la web de Antena 3 Noticias.

Premios Sorteo Cuponazo Black Friday 2025 ONCE

Estos son los premios del Cuponazo del Black Friday 2025:

Un premio a las cinco cifras y series (el ganador se llevará 6 millones de euros)

134 premios de 40.000 euros a los acertantes de los cinco números

También se reparten premios adicionales que van desde los 500 euros hasta el reintegro del importe del cupón gracias a su nuevo modelo de sorteo llamado por la ONCE como “por los lados puedes ser ganador”.

El premio especial del Cuponazo, las tarjetas regalo por el Black Friday

Además de los premios de cada viernes, hoy viernes 28 de noviembre también se podrán conseguir numerosas tarjetas regalos para comprar online en las tiendas más populares, con descuentos muy importantes.

Las condiciones se pueden consultar en la web de ONCE: "con la compra de cada cupón físico, en papel, tienes la oportunidad de ganar una de las 249 tarjetas regalo de tecnología, ocio o deporte que se sortean en www.cuponespecial.es"

A qué hora es el Sorteo Cuponazo Black Friday 2025 ONCE y dónde seguirlo

¿Y dónde y cuándo puedes verlo? Pues podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Noticias a partir de las 21:30, hora en la que iniciará el sorteo. Esperemos que seas uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

