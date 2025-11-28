Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday no sólo se reparte mucho dinero entre los afortunados; también se pueden conseguir tarjetas regalos para comprar en los negocios online más importantes.

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Como cada viernes juegos ONCE tiene preparado un sorteo del Cuponazo para el 28 de noviembre. Pero en esta ocasión, y con motivo del Black Friday, ha preparado muchos mas premios y sorpresas.

Te detallamos todo lo que podrás conseguir si participas en el sorteo con tan sólo 3 euros por cupón.

Premios Sorteo Cuponazo Black Friday 2025 ONCE

Los principales premios del Cuponazo del Black Friday 2025 son:

  • Un premio a las cinco cifras y series (el ganador se llevará 6 millones de euros)
  • 134 premios de 40.000 euros a los acertantes de los cinco números

También se reparten premios adicionales que van desde los 500 euros hasta el reintegro del importe del cupón gracias a su nuevo modelo de sorteo llamado por la ONCE como “por los lados puedes ser ganador”.

Cómo participar para conseguir tarjetas regalo en el cuponazo del Black Friday de la ONCE

Pero además de estos premios, este viernes también se podrán conseguir numerosas tarjetas regalos para comprar online en los comercios más populares, con descuentos muy importantes.

Las condiciones se pueden consultar en la web de ONCE: "con la compra de cada cupón físico, en papel, tienes la oportunidad de ganar una de las 249 tarjetas regalo de tecnología, ocio o deporte que se sortean en www.cuponespecial.es"

Horario del Sorteo Cuponazo Black Friday 2025 ONCE

¿Y dónde y cuándo puedes verlo? Pues podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Noticias a partir de las 21:30, hora en la que iniciará el sorteo. Esperemos que seas uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

Loterías

