Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

Bonoloto

BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre
ONCE

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday no sólo se reparte mucho dinero entre los afortunados; también se pueden conseguir tarjetas regalos para comprar en los negocios online más importantes.

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

Consulta a qué hora es el sorteo del Cuponazo de la ONCE del Black Friday 2025 y no te lo pierdas.

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 46 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams, Bonoloto y Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad