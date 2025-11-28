Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprueba tu número de Euromillones de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 178.000.000 euros.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 178.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta del Euromillones cuesta 2,50 euros.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre
ONCE

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday no sólo se reparte mucho dinero entre los afortunados; también se pueden conseguir tarjetas regalos para comprar en los negocios online más importantes.

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

Consulta a qué hora es el sorteo del Cuponazo de la ONCE del Black Friday 2025 y no te lo pierdas.

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 46 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams, Bonoloto y Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad