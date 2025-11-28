Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre
ONCE

Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Premios del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday no sólo se reparte mucho dinero entre los afortunados; también se pueden conseguir tarjetas regalos para comprar en los negocios online más importantes.

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre
ONCE

Horario del Cuponazo del Black Friday 2025 de la ONCE del viernes 28 de noviembre

Consulta a qué hora es el sorteo del Cuponazo de la ONCE del Black Friday 2025 y no te lo pierdas.

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 46 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams, Bonoloto y Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad