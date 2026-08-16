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Dónde han caído el bote de 13,2 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 16 de agosto 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 16 de agosto y dónde han sido validados.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la Plana EFE

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Publicado:

Este domingo 16 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 02, 08, 17, 29, 31 y 44, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 9 de VALLADOLID, situada en Paseo Zorrilla, 74.

El Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 ha sido para el número 07, 08, 11, 31 y 35 y la clave 1. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 13.200.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 29.210 de BAIO-ZAS (A Coruña) y en la Administración de Loterías Nº 1 de CARLET (Valencia).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 16 de agosto de 2026 ha sido el 93828 de la serie 038. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 93828 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 63331 Serie: 052

Número: 81634 Serie: 012

Número: 83632 Serie: 008

Número: 97747 Serie: 042

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 es 01, 02, 06, 22, 27, 28, 35, 36, 38, 49, 52, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 78 y 79.

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