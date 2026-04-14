Dónde han caído el bote de 132 millones del Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 14 de abril de 2026

Este martes 14 de abril han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 14 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 142.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 01, 02, 04, 28 y 44, siendo las estrellas el 05 y 12. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el BHZ42096 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el

Despacho Receptor nº 43.040 de TAMARACEITE (Las Palmas), situado en C.C. Los Alisios, Hermanos Domínguez, s/n, L-B72. Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera

Categoría (5 + 2) podría ganar 132 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.720 de LEÓN, situado en José Aguado, 34

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 14 de abril de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 15, 17, 18, 22, 32 y , siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administracion de Loterías nº 2 de CA’N PICAFORT, Santa Margalida (Illes Balears), situada en Isabel Garau, 22.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 14 de abril de 2026 es el 24457 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 50 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 14 de abril de 2026 es 01 03 09 12 13 16 29 31 32 33 34 36 37 45 48 61 63 68 82 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 14 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El miércoles, 15 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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