Dónde han caído el bote de 1,3 millones de la Bonoloto, el de 3,1 de la Primitiva, y los premios de Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025 ha sido para el número 08, 10, 13, 27, 36 y 49, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de LLOSETA (Illes Balears), en la nº 105 de SEVILLA, en la nº 1 de TORREDEMBARRA (Tarragona) y en la nº 18 de VIGO (Pontevedra).

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, que cuenta con un bote de 3.100.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 18, 21, 24, 26, 46 y 48, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 4. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número .

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 10 de CASTELLÓN DE LA PLANA, situada en Zaragoza, 2, y en la nº 12 de SANTANDER, situada en Marqués de la Hermida, 68.

Eurodreams

El número premiado en el Eurodreams es el 02, 05, 09, 22, 26, 38 y la clave compuesta por el número 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025 es el 83728. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 48 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.