Dónde han caído el bote de 124,5 millones de euros de La Primitiva, los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 14 de marzo de 2026

Este sábado 14 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 es el 01, 07, 12, 16, 24 y 45, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 4. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 124.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 383 976, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 126.500.000,00 euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 22 de TARRAGONA; en la nº 1 de VILLACAÑAS (Toledo); en la nº 448 de MADRID; en el Despacho Receptor nº 18.165 de BURGOS; en el nº 27.085 de ALCOLEA (Córdoba); y en el nº 36.665 de CASTRIL DE LA PEÑA (Granada).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de marzo de 2026, ha sido para el número 04, 16, 22, 32, 36 y 42, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 23 de TERRASSA (Barcelona), situada C.C. Carrefour, L-20, Extremadura s/n; y en la nº 1 de BULLAS (Murcia), situada en Calderón de la Barca, 15.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 14 de marzo de 2026 ha sido el 37900 de la serie 011. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 es 08, 09, 16, 18, 22, 24, 26, 43, 47, 56, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 76, 78, 79, 80.

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