Dónde han caído el bote de 10,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 05 de julio de 2026

Este domingo 5 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 5 de julio de 2026 ha sido para el número 03 06 24 46 47 48, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 06 13 27 30 32 y la clave compuesta por el número 4. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 9.700.000 euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 5 de julio de 2026 ha sido el 94010 de la serie 019.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 05 de julio de 2026 es 4 06 08 11 12 13 17 26 36 44 49 51 52 59 60 62 68 69 74 83.

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