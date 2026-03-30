Dónde han caído el bote de 10 millones de euros de La Primitiva, los 900.000 de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 30 de marzo de 2026

Este lunes 30 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva, Eurodreams y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto celebrado este lunes 30 de marzo de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 47, 41, 28, 05, 33, 43; número complementario: 18; reintegro: 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 16 de CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón), situada en Carretera Nacional 340 Km. 64,5 Local 64 C. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 8 de ALCOBENDAS (Madrid), situada en Ruperto Chapi, 55 y en el Despacho Receptor nº 21.015 de CÁDIZ, situado en Virgen de la Palma, 18.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado hoy lunes 30 de marzo de 2026 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 16, 03, 23, 36, 28, 12; complementario el 37 y el reintegro el 3; Joker: 2626006.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 59.420 de PALENCIA, situado en Los Abetos, 9.De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.130 de CÓRDOBA, situado en Barcelona, 10.

Eurodreams

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo

será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Once

Hoy lunes 30 de marzo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 29592 con 500.000 por billete, serie 28. El reintegro a la primera cifra es el 2 mientras que el reintegro a la última cifra es el 2.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 30 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 31 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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