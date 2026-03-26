Dónde han caído 8,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 26 de marzo de 2026

Este jueves 26 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 26 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 15, 25, 38, 44 y 46, siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 6. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 6.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 929 930 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 43.045 de SANTA MARÍA DE GUÍA (Las Palmas), situado en Alcalde Óscar Bautista Afonso, s/n – L-2.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 26 de marzo de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 02, 12, 31, 40, 41 y 46, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 ha agraciado al número 11 14 30 32 34 39 y el dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 26 de marzo de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 21.716. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 47.760. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 2, 6 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 26 de marzo de 2026 es el 74789. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 24 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 26 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 27 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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