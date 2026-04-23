Dónde ha caído el bote de 8 millones de La Primitiva, el de 700.000 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 23 de abril de 2026

Este jueves 23 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 8.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 11 13 20 26 27 34, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2 819 883, premiado con 1 millón de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de LEGANÉS (Madrid), situada en Panadés, 6.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 23 de abril de 2026 ha agraciado al número 08, 19, 22, 27, 45 y 47, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Plaza de Catalunya, 25; en la nº 10 de GANDÍA (VALENCIA), situada en Paseo Germanías, 39 y en el Despacho Receptor nº 23.720 de PEÑISCOLA (Castellón), situado en Avenida de Valencia, 151 (Urbanización Peñismar).

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 31 de BADALONA (Barcelona); en la nº 2 de CIUDAD REAL; en la nº 1 de PALAS DEL REI (Lugo), y en la nº 1 de CULLERA (Valencia).

EuroDreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, jueves 23 de abril de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 03 07 19 22 23 29 y el dream 2.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de hoy existen TRES boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en BÉLGICA, IRLANDA y ESPAÑA. El boleto de ESPAÑA ha sido validado en la Administración de Loterías nº 16 de MÓSTOLES (Madrid), situada en Libertad, 56. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de abril de 2026 ha sido para el número 78.726, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 20.710. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 6, 5 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 23 de abril de 2026 es el 33764 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 33 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 23 de abril de 2026 ha premiado al día 18 SEP 2019, siendo el número de la suerte el 10.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 23 de abril de 2026 es 02, 11, 12, 14, 18, 32, 36, 45, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 77, 82, 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 23 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 24 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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