Dónde ha caído el bote de 6 millones de euros de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, el Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 23 de marzo de 2026

Este lunes 23 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva, Eurodreams y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de marzo de 2026 es el 07, 09, 13, 18, 24 y 30, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 13 de ALBACETE, situada en Antonio Machado, 44.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de CUÉLLAR (Segovia) situada en Plaza de los Coches, 10; en la nº 6 de TALAVERA DE LA REINA (Toledo), situada en Avda. Pío XII, 57 y en la nº 1 de ALAQUÁS (Valencia), situada en Avda. Blasco Ibañez, 59.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 23 de marzo de 2026 es el 53849. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 2 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 23 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de 6.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 02, 06, 13, 17, 33 y 39, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 5 004 319.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de

Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Eurodreams

El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 23 de marzo de 2026 es el 01 04 06 13 16 28 y el dream el 5, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.