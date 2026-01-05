Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026

Esta es la cantidad exacta que ganarás si te toca un décimo premiado.

Cu&aacute;nto se gana con el segundo premio de la Loteria de Ni&ntilde;o 2026

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026Antena 3 Noticias

Mara Fernández
Publicado:

La Lotería del Niño 2026, cuyo sorteo se celebrará el 6 de enero de 2026, repartirá un total de 770 millones de euros en premios, siguiendo la misma estructura de ediciones anteriores. Entre los premios principales figura el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, lo que equivale a 75.000 euros por cada décimo premiado.

Además del segundo premio, el sorteo contempla el primer premio con 2.000.000 euros por serie (200.000 € por décimo) y el tercer premio con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo). También existen otros premios adicionales por terminaciones, aproximaciones y reintegros que complementan la cuantía total repartida el día del sorteo.

¿Qué significa que te toque el segundo premio?

El segundo premio de la Lotería del Niño no solo es uno de los premios principales, sino que representa una de las mayores oportunidades de ganar una cantidad significativa sin alcanzar el premio mayor. Con 75.000 euros por décimo, este premio es especialmente atractivo para quienes buscan un gran premio en el sorteo de Reyes.

Es importante tener en cuenta que, como en otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, las cantidades superiores a ciertos umbrales pueden estar sujetas a retenciones fiscales, por lo que el importe neto que recibe el ganador puede ser algo menor tras impuestos. No obstante, este segundo premio sigue siendo una de las cifras más relevantes del sorteo del Niño.

