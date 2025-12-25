Lotería del Niño 2026: Cuáles son los números más afortunados según la estadística

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se celebrará el próximo 6 de enero y repartirá 770 millones de euros en premios. Mientras muchos de los participantes tienen ya su décimo, otros siguen pensando el número con el que participar, sobre todo si el Sorteo de Navidad no ha repartido suerte en sus casas. Aunque la lotería de El Niño es un juego de azar, si que existen estadísticas históricas de números que se han repetido y que pueden ayudar a aquellos indecisos a escoger su número.

Terminaciones más afortunadas

A lo largo de todos los sorteos del Niño desde que se comenzó a realizar en 1966, se ha demostrado que algunas terminaciones son más afortunadas que otras. El 0 es el dígito que más veces ha aparecido en las terminaciones, concretamente aquellas que acaban en 20 son las combinaciones que más suerte tienen, ya que han aparecido en los premios mayores, seguida del 75 que ha tocado en cuatro ocasiones.

Otras terminaciones habituales del Sorteo del Niño son los números acabados en 15, 22, 31, 34, 36, 54, 57, 59, 84 y 97, que se han repetido tres veces en estos años. En cambio, hay terminaciones de dos cifras como 02, 03 o 05 que no han salido nunca.

Por otra parte, el 7 y el 9 también han aparecido con frecuencia en las terminaciones ganadoras del sorteo, al igual que el 4 y 5, que se han repetido en varias ocasiones, pudiendo volver a repartir suerte en la Lotería del Niño 2026. Las terminaciones de una cifra menos premiadas en la Lotería del Niño son los décimos acabados en 8 y en 3, ya que han salido únicamente en ocho y seis ocasiones cada una. ¡Aunque eso no quiere decir que no sean las afortunadas en este año!

Números de la suerte

De las muchas combinaciones que existen, hay algunos números por los que los jugadores tienen preferencia. Debido a que en el pasado los números acabados en 320 han sido premiados, estos décimos suelen ser de los más codiciados para aquellos que apuestan por la estadística a la hora de escoger su número.

En lo que respecta a las terminaciones de tres cifras, la que ha coincidido más veces con el primer premio de la Lotería del Niño es 897, que ha sido premiada en tres ocasiones en total; mientras que han salido dos veces las terminaciones 122, 320, 434, 588, 657, 920 y 984.

Finalmente, en cuanto a las terminaciones de cuatro cifras, nunca se ha dado el caso de que se haya repetido la misma en distintos sorteos de la Lotería del Niño. Sin embargo, sí es destacable que las terminaciones de cuatro cifras que empiezan por cero salen muy poco, mientras que las que suelen aparecer más frecuentemente son las empezadas por 3, 8, 2 y 7.

La elección de los números para el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025 es completamente libre. Hay quienes prefieren dejarse llevar por la intuición, quienes prefieren combinaciones con algún significado personal, y los que estudian la estadística. Sea cual sea el método, las posibilidades de obtener el premio son las mismas.

