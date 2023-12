¿Cuánto dinero te tiene que tocar en la Lotería de Navidad para dejar de trabajar?

Quedan horas para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad y muchos ya estarán pensando en todos los sueños y deseos que podrían cumplir si les tocara el Gordo. Algunos pensarán en viajar, otros en comprarse alguna propiedad. Pero, sin duda, lo que a todos seguro que se nos pasaría por la cabeza en algún momento es en dejar de trabajar.

Pero, ¿cuánto dinero tiene que tocarnos para dejar de trabajar con un premio de la Lotería de Navidad?

¿El Gordo es suficiente?

Loterías y Apuestas del Estado repartirá 2.520 millones de euros en premios en su anual sorteo de la Lotería Nacional de España. Una cifra histórica. El codiciado Gordo será premiado con 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros al décimo.

Aunque hay que tener en cuenta que los premios mayores del Sorteo de Navidad 2023 no están exentos de impuestos: Hacienda retiene un 20% de los premios de más de 40.000 euros.

Si solo poseemos un décimo del Gordo de Navidad cobraremos 320.000 euros -no los 400.000 euros completos-, por lo que no se consideraría suficiente para poder dejar de trabajar y vivir para siempre del premio de la Lotería de Navidad.

Depende de la edad...

La edad a la que nos toque la Lotería de Navidad es un factor determinante para saber si podríamos dejar de trabajar o no, ya que no necesitaremos el mismo dinero para dejar nuestro empleo a los 25 años de edad que a los 50, por ejemplo. No solo por la esperanza de vida, sino también por la cotización realizada.

Consideramos que la esperanza de vida en España se encuentra alrededor de los 81 años y que el gasto por hogar al año es de 31.568 euros, según los estudios del INE del pasado año. Esto significa que, si se gana la Lotería de Navidad con 25 años, para dejar de trabajar con el premio se necesitarían aproximadamente 2.000.000 de euros para poder alcanzar los 81 años.

En el caso de ganar la Lotería de Navidad con 50 años, se necesitarían más de 1.100.000 de euros para llegar sin trabajar a 81 años, en caso de vivir con familia y no solo.

Se necesitarían al menos entre cuatro y cinco décimos del Gordo de Navidad para obtener las cifras señaladas anteriormente para poder dejar de trabajar y vivir del premio de la Lotería de Navidad.

Esperamos que, aunque el premio de la Lotería de Navidad no te dé para dejar de trabajar, a tu décimo le toque un 'pellizquito' que te solucione, por lo menos, las festividades navideñas.