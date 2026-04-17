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Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 17 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 17 de abril de 2026 con el que podrás ganar un bote de 142.000.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 17 de abril de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 142.000.000 euros.

El sorteo de Euromillones se juega seleccionando 5 números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas, entre el 1 y el 11. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

La celebración del sorteo de Euromillones son los martes y viernes con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

El bote de Euromillones puede llegar a un máximo de 190 millones de euros. Si pasados cuatro sorteos, no hay acertante de máxima categoría, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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