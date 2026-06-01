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EuroDreams: Resultado de hoy lunes 01 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 01 de junio de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 31 de mayo de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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