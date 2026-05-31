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Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 31 de mayo de 2026

Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 8.000.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 8.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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