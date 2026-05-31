Dónde han caído los botes de 8 millones de euros del Gordo de La Primitiva, los 1,1 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 31 de mayo de 2026

Este domingo 31 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 31 de mayo de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 01, 02, 23, 24, 35 y 41, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 5.900 de VISTA DE LOS ÁNGELES-RUMINA – MOJÁCAR (Almería), situado en Paseo del

Mediterráneo, 335.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 23.525 de EL GRAU – MONCOFA (Castellón), situado en Avda. del Puerto, 10, y en la Administración de Loterías nº 2 de PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba), situada en Argentina, 1.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo de 2026 ha sido para el número 28, 29, 41, 45, 52 y la clave 4. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.600.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 8.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 69.860 de PONTEJOS - MARINA DE CUDEYO (Cantabria), situado en Bº Río, 188.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 31 de mayo de 2026 ha sido el 93966 de la serie 005.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 02143 Serie: 039

Número: 55691 Serie: 024

Número: 87385 Serie: 053

Número: 90877 Serie: 034

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 31 de mayo de 2026 es 01, 07, 12, 14, 23, 35, 37, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 72, 73, 74, 83.

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