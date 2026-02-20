Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de febrero de 2026, en el que podrás ganar un bote de euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 20 de febrero de 2026

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 20 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy jueves 20 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído 110 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 19 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy, jueves 19 de febrero de 2026, con un bote de euros, ha agraciado al número 01, 07, 09, 16, 44 y 45, siendo el número complementario el 38 y el reintegro el 8.

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 19 de febrero de 2026 ha agraciado al número y al dream 4.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad