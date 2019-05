Mejora la situación del incendio de Gredos y no hay riesgo para la población

La Junta de Castilla y León ha rebajado este martes a Nivel 1 el incendio de Gredos porque no hay riesgo para la población en el incendio declarado este lunes en el término municipal de Navarredonda de Gredos (Ávila), debido a la "evolución favorable" de la situación en esta zona de la vertiente norte de la Sierra de Gredos.

Según fuentes de la Delegación Territorial de la Administración autonómica en Ávila, esta decisión ha sido adoptada teniendo en cuenta que en estos momentos no existe riesgo para la población, ni hay carreteras cortadas.

Este martes por la mañana el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, mostraba su esperanza de que a lo largo de la jornada el fuego pudiera quedar controlado debido a la mejoría de la situación y de las condiciones meteorológicas.

Esta situación se produce después de que esta madrugada, en torno a las 3.30 horas, tuvieran que ser evacuadas 14 personas del restaurante de la Venta del Obispo. El frente del fuego llegó a estar a unos 200 metros de este establecimiento, situado junto a la carretera N-502 (Ávila-Córdoba) que, junto a la AVP-941 y la local que une San Martín del Pimpollar y Hoyos de Miguel Muñoz, han estado durante varias horas cortadas al tráfico.

Por el momento se desconocen las causas de este incendio que tiene un frente de 7 kilómetros y que según Hernández es "muy largo, pero poco ancho".

En la actualidad siguen trabajando en la zona numerosos medios humanos y materiales de diferentes administraciones, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No obstante, la situación durante la noche era diferente: la sierra ardía y las llamas continuaban devorando terreno, con las carreteras cortadas y decenas de animales atrapados. El fuego no ha dado tregua a la sierra durante la noche, y es que los vientos de más de 20 km/h estaban dificultando las labores de extinción.

Más de un centenar de personas trabajaban sobre el terreno para evitar que el fuego se acerque a las casas y la Junta de Castilla y León ha llegado a pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego parecía ir en dirección a San Martín de Pimpollar, un pueblo cercano a Navarredonda de Gredos, donde comenzó el fuego.

Esto preocupaba especialmente por la cercanía de las llamas a las casas de los vecinos, que fueron los primeros en intentar sofocar el fuego pero que no entendían por qué la carretera que une las dos poblaciones sigue cortada y se quejaban de no poder acceder a las casas ni a las fincas ganaderas, porque, según ellos "no hay peligro".

En las labores de extinción colaboran 10 helicópteros y 2 hidroaviones. El incendio comenzó cerca de una cuadra de caballos de pura raza y se ha llegado a ver desde Ávila capital.