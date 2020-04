La venta de segundas viviendas en la Costa del Sol podría bajar a la mitad por la pandemia por coronavirus

En la Costa del Sol, el mercado de vivienda de segunda residencia se está resintiendo por la pandemia por coronavirus. Las ventas se han ralentizado y se teme que esas operaciones de venta inmobiliaria puedan caer hasta la mitad de los habitual.

Desplome de la segunda residencia

La segunda residencia está viviendo un desplome en las ventas por una doble barrera: por un lado, el cierre de fronteras y, por otro, por no poder enseñar al cliente todo ese stock de viviendas que tiene la Costa del Sol y que suele ser más demandado por el comprador extranjero. Lo cierto es que el inversor no busca y no compra, el estado de alarma por pandemia de coronavirus ha frenado las operaciones.

Se calcula que unas 5.000 viviendas están sufriendo esta ralentización en las ventas. Pero el sector confía en que, una vez que se recobre la normalidad, éste sea uno de los primeros sectores en recuperarse.