El padre de Bernardo Montoya, presunto asesino de Laura Luelmo, está a favor de la prisión permanente revisable

El padre de Bernardo Montoya, el presunto asesino de Laura Luelmo, asegura que estarás más tranquilo si su hijo no vuelve a pisar la calle.

Nos lo cuenta desde su casa de Cortegana, en la provincia de Huelva, Cuando Bernardo salió de prisión hace solo unos meses, le vio con buen aspecto y eso le pareció una buena señal.

"Bernardo venía, estaba una horita o dos, para comer, y se iba en su coche. No sabemos lo que hace en el Campillo. Nada saben, aseguran, de lo que hacía cuando estaba en el pueblo donde supuestamente mató a Laura.

Bernardo tiene otro hermano en prisión, Luciano. Otra de sus hermanas prefiere no dar la cara y no duda de la culpabilidad de su Bernardo: "Yo quiero ir a verlo a la prisión, mirarle a los ojos y decirle, ¿Bernardo por qué has vuelto a cometer el crimen que hace ya 20 años hiciste?".

Su familia pide para él prisión permanente revisable. "De siempre hemos pensado que no está bueno de la cabeza", nos dice su hermana. Su padre añade: " Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Que se quede allí y quitamos que coja otra criaturica más y lo vuelva a hacer".

