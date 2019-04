Zoido cree que los Mossos cumplirán la ley y avisa de que se activarán "todos los resortes legales" si se compran urnas para el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "no tiene ninguna duda" de que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley a pesar de los cambios en su dirección y ha avisado de que el Gobierno "activará todos los resortes legales" si la Generalitat decide comprar las urnas para celebrar el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre.

En declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Interior en el Congreso, Zoido ha lamentado la "deriva radical" del Gobierno de Carles Puigdemont, como demuestra la dimisión este lunes del director de los Mossos, Albert Batlle, y este mismo martes del director del Servicio 112. "Lamento muchísimo que cualquier persona que respete la ley sea obligada a dimitir, sin duda es muy lamentable", ha dicho.

No obstante, ha apuntado que no tiene "ninguna duda" que los Mossos van a cumplir con su obligación. "No se me pasa por la cabeza que no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas como consecuencia de su condición. Espero que a nadie se le pase por la cabeza que pueden ser condicionados y, al mismo tiempo, que hagan una cosa distinta a lo que la ley les obliga", ha comentado Zoido.