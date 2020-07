Zapatero: "Habría preferido que Bin Laden respondiera ante la justicia"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha indicado este miércoles que "como todo demócrata" le habría gustado que el líder de Al Qaeda, Usama bin Laden, hubiera "respondido ante la justicia".

No obstante, ha considerado "fácil de entender" que un "criminal" de sus características "en una operación de esa naturaleza" acabara como acabó.



"Es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria", ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de IU, Gaspar Llamazares.



Llamazares quería saber si Zapatero seguía manteniendo que hay que felicitar a EEUU por el "asesinato extrajudicial" de Bin Laden, como quedó reflejado en la primera reacción del Gobierno a la noticia a través de un comunicado oficial.



Zapatero ha subrayado que la comunidad internacional coincide en que la desaparición del líder de Al Qaeda "favorece la seguridad y la lucha contra el terrorismo internacional" por tratarse de uno de los "criminales más sangrientos de la historia".



Llamazares dijo no reconocer al jefe del Gobierno al emplear esos argumentos y ha advertido de que "el terrorismo de Estado no es una forma legítima de lucha contra el terrorismo". "Incluso la guerra tiene reglas y en este caso no ha habido ninguna regla", ha resaltado.



El diputado de IU ha reconocido que sólo coincide con Zapatero en una cosa, en la "solidaridad" con las víctimas de los atentados del 11-S en EEUU, pero también con las del 11-M en Madrid tres años después porque "el monopolio de las víctimas no lo tiene el imperio".



También coincide con Zapatero en el "compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo", pero ahí ha matizado que IU defiende que esa lucha "no se haga al margen de la legalidad internacional", como interpreta que ha ocurrido con la operación contra Bin Laden, carente además de una "mínima moral".



Llamazares ha dudado de que con la muerte de Bin Laden se esté más cerca del fin de Al Qaeda. Lo que ha sí ha provocado su aniquilación es una "disminución de la altura moral y democrática de la lucha contra el terrorismo", ha opinado.



"No se puede asesinar premeditadamente aunque sea a un terrorista. No se puede violar el territorio de un país aunque sea para buscar a un terrorista. No se pueden eliminar pruebas ni ejercer el escarnio con el cuerpo del asesinado. Nada de eso tiene nada que ver con la moral ni con el derecho internacional", ha denunciado.