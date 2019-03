Zapatero, sobre el Estatut: "Estaba preocupado, pero ahora ya no"

Zapatero se ha dirigido así al Comité Federal del PSOE, al que ha trasladado su satisfacción por el entendimiento entre PSOE y PSC a la hora de abordar las consecuencias de la sentencia. A su juicio, cada uno de estos partidos en su ámbito "se ha hecho cargo de la situación" y "ante todo han puesto responsabilidad". "Estaba preocupado hace una semana. Ahora estoy tranquilo", ha dicho.



Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha señalado que espera que "la confianza y el entendimiento entre los dos partidos sea beneficioso para ambas partes", tras lo cual ha puesto en valor la propuesta de resolución pactada entre PSOE y PSC que debatirá el Congreso la semana que viene y en la cual se insta al Gobierno a desarrollar el autogobierno en Cataluña.



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sido el único de los presidentes autonómicos que se ha dirigido al PSC durante el Comité Federal al pedirle "esfuerzo" para que entiendan que la sentencia del Estatut genere distintas posiciones dentro del PSOE, igual que el PSOE hace esfuerzos también por entender al PSC.



En cualquier caso, ha reclamado salir adelante con lo que une a los socialistas y no con lo que les separa porque "en España cabemos todos". "Este es nuestro reto. No estamos aquí para resolver nuestros problemas, sino los de la gente", ha añadido.



Antes de que diera comienzo el Comité Federal, el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, se mostró algo crítico con las reacciones que se han sucedido en Cataluña tras la sentencia. En su opinión, los "problemas fundamentales" que en estos momentos existen en España van "en otra dirección "distinta a la del Estatuto catalán, e instó a abrir un "proceso de serenidad y reflexión" sobre este tema.



También habló el presidente del Congreso, José Bono, antes de entrar en la sede del PSOE en Madrid. En su caso, opina que los socialistas catalanes tienen que superar a los partidos nacionalistas "en votos", pero "no en nacionalismo", por lo que dijo no compartir las reivindicaciones que desde Cataluña está realizando el PSC después de la sentencia. Por ello, aseguró que no pertenece al "grupo de socialistas que quieren imitar a los nacionalistas".



Dentro de la reunión, en cambio, sólo mencionaron la cuestión del Estatut el propio Zapatero, el diputado del PSC Daniel Fernández, para expresar la postura de los socialistas catalanes, y el diputado de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias, que pidió a los socialistas que piensen "en pasado mañana" y, más allá de los mecanismos jurídicos o políticos que se busquen para desarrollar el Estatut, desarrollen un "pensamiento federalista" que dé paso a una "concepción plurunacional" de España. Si no se hace, avisó el diputado, España tendrá muy complicado resolver el "problema territorial".