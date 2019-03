Zapatero dice que respeta a Aznar pero que él no criticará nunca a Rajoy

Zapatero ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Luis del Olmo en RNE, emisora a la que el periodista ha regresado con una entrevista semanal 40 años después de haber puesto en antena en esa misma radio su legendario "Protagonistas". "Tengo respeto por los expresidentes del Gobierno. Lo tenía cuando fui presidente del Gobierno y siempre respeté mucho a Aznar, ha afirmado, antes de insistir: "Alguien que ha sido presidente del Gobierno merece el respeto".

No obstante, Zapatero ha señalado que "cada uno decide la posición" a adoptar cuando deja el Ejecutivo. "La mía es mantener el máximo silencio posible. No se me escuchará una crítica a Rajoy", ha destacado, y ha añadido: "Cualquier cosa que pueda decir aquí o fuera de aquí que de una u otra manera perjudique a España no saldrá de mi boca".

José Luis Rodríguez Zapatero también ha hablado del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha asegurado que no se ha distanciado al ser preguntado al respecto. Ha dicho que tiene "muy buena relación" con él después de una etapa de Gobierno en la que han trabajado juntos y en la que han vivido "la parte más intensa" y la que más les ha exigido: la lucha contra la banda terrorista ETA. Zapatero ha valorado del líder socialista sus condiciones políticas, su trayectoria, su inteligencia y su conocimiento de los problemas de España.

"Le deseo lo mejor, le tengo afecto, como a la mayoría de los compañeros del partido", ha matizado. Ha valorado la propuesta de pacto de Estado contra la crisis que propuso Rubalcaba y ha opinado que "sería lo mejor que podría pasarle a España". "Desearía que el diálogo que pueda haber entre el Gobierno, el PSOE, el resto de partidos y sindicatos pudiera alumbrar un acuerdo en materia de apoyo a crear empleo, apoyo a los emprendedores y a las pymes", ha agregado Zapatero. Sobre el desafío soberanista en Cataluña, ha apuntado que "no va a ir a ningún sitio" y que conoce a los líderes de CiU que, ha subrayado, "no son independentistas".

Ha considerado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, como un político "con estatura y formación" que sabe que la evolución de Europa "va en una dirección que no tiene nada que ver con la aparición para constituirse en territorio". Zapatero cree que todo es una "estrategia política" y ha explicado que no comparte la posición del PSC porque el derecho a decidir no forma parte del pacto constitucional. "El PSC ha jugado durante todo el proceso democrático y está llamado a jugar un papel de equilibrio y de integración", ha agregado.