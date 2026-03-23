Zapatero admite que es amigo personal de Delcy Rodríguez y de su hermano, Jorge Rodríguez

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha dudado al confesar que es amigo de la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de su hermano, Jorge Rodríguez. Se lo ha contado, esta mañana, a Carlos Alsina en Más de Uno de Onda Cero. Zapatero ha justificado esta relación personal a pesar de ser consciente de que Delcy era vicepresidenta de Maduro: "Defiendo esa amistad, ellos intentaron que no se produjeran muchas cosas, lo saben los opositores. Ese es mi testimonio".

Insistió en que gracias a ellos, ha podido sacar de Venezuela a muchos presos políticos españoles. Pero no ha despejado la duda sobre cómo lo conseguía: "Porque era justo y había que hacer gestos".

Zapatero ha asegurado que tributa el máximo, un 42%, asumiendo que cobra más de 300.000 euros al año. En cuanto a su patrimonio: "Nunca he tenido requerimiento sobre mi patrimonio, no ha dado lugar a hacer declaración a efectos fiscales". Lo que supone que su patrimonio es inferior a 700.000 euros, límite para pagar por ese impuesto.

El expresidente socialista no ha querido referirse a sus pagadores, aduciendo que "entra dentro de mi privacidad", y entiende que dio suficientes explicaciones al respecto en la comisión del Senado sobre el caso Koldo a la que acudió hace tres semanas. "Respondí a más de 300 preguntas", asegura Zapatero.

Su amistad con Julio Martínez y Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero no ha escondido su amistad con Julio Martínez, propietario de la empresa 'Análisis Relevante', detenido en el marco del caso Plus Ultra. Sobre la aerolínea, Zapatero ha asegurado que jamás ha tenido ninguna relación con la misma. "Nunca he viajado en Plus Ultra", afirma para añadir que la licencia a esa aerolínea se la dio el Partido Popular en 2016 arremetiendo contra los que critican que "parece que fue un invento de Sánchez".

Reconoce que 'Análisis Relevante' le contrató en varias ocasiones, como autónomo, ya que reconoce que no es socio de esa empresa pero desconoce si esta tenía otros socios. Además, le resulta "muy extraño" que le hicieran un seguimiento fotográfico con su amigo Julio Martínez, tres días antes de ser detenido. No sabe quién lo hizo a pesar de confirmar que tiene muy buena relación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "no le he preguntado sobre este asunto".

La entrevista completa

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